إخطارات هدم وإخلاء لمنشآت مواطنين قرب مخيم قلنديا





وأضافت: اليوم تم توزيع الإخطارات بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة.



رام الله - دنيا الوطنوزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، بحماية قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إخطارات هدم وإخلاء لمنشآت مواطنين في محيط جدار الضم والتوسع العنصري قرب مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، أن الطواقم وزعت إخطارات هدم وإخلاء لأكثر من 20 منشأة، تركزت في حي المطار، الذي كان قد تلقى أصحابه قبل أكثر من عام أوامر مراجعة للمحاكم الإسرائيلية، بخصوص منشآتهم.