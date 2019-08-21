ناقلة نفط إيرانية تتعطل في البحر الأحمر

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد (التلفزيون الإيراني) اليوم الأربعاء أن ناقلة نفط إيرانية تعطلت في البحر الأحمر.



وقال مدير الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط: إن ناقلة نفط تعود لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وتحمل اسم (HELM)، قد تعطلت صباح أمس الثلاثاء على بعد 100 ميل من ميناء ينبع السعودي في البحر الأحمر، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وذكر التلفزيون الإيراني، أن الفنيين يعملون في الوقت الراهن على إصلاح العطل الذي أصاب الناقلة.