شؤون فلسطينية

أسرى حماس يُجرون أول مكالمة هاتفية مع أهاليهم

أسرى حماس يُجرون أول مكالمة هاتفية مع أهاليهم
رام الله - دنيا الوطن
وافق جهاز مخابرت الاحتلال (الشاباك)، على السماح لأسرى حركة (حماس) من قطاع غزة، بإجراء مكالمات هاتفيّة مع عائلاتهم، من خلال الهواتف العامة المثبتة داخل السجون.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، فإنّه سيسمح لـ 69 أسيرًا من حركة حماس، بإجراء مكالمات هاتفية مع أقاربهم، 17 منهم من سكان قطاع غزة، والبقية من الضفة الغربية.

وفي آذار/ مارس الماضي، بدأ أسرى حماس إضراباً عن الطعام في أعقاب خطط لتثبيت أجهزة تشويش في أجنحتهم تمنعهم من إجراء المحادثات بواسطة الهواتف المحمولة المهربة، وكجزء من الاتفاقات التي تم التوصل إليها لإنهاء الإضراب عن الطعام، وافقت إسرائيل، بمبادرة من جهاز (الشاباك)، وبدعم من رئيس الوزراء، وخلافاً لموقف سلطة السجون، على تركيب هواتف عامة في الأقسام التي تم تركيب أجهزة التشويش فيها.

ووفقًا للاتفاقات، يجب السماح للأسرى بالاتصال بخمسة أرقام هاتف تتبع لأبناء عائلاتهم، ويمكنهم إجراء ثلاث محادثات في الأسبوع من الهواتف العامة لمدة خمس عشرة دقيقة، ومن المرجح أن يتنصت الشاباك على بعض المكالمات، وفي الواقع، ووفقًا لبعض المصادر، فإن الأسرى في الجنحة التي تم تثبيت أجهزة التشويش فيها، يمكنهم إجراء مكالمات من الهواتف المحمولة.

وقد دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوة في حينه في ظل المحاولات للتوصل إلى ترتيبات مع حماس، وكذلك فعل الشاباك.

 وفي الأسبوع الماضي، انطلقت التجربة في سجن (كتسيعوت) حيث يحتجز أسرى حماس من الضفة الغربية، وتم تنشيط الهواتف العامة في السجن، بعد أن وقع حوالي 30 سجينًا تعهدًا بعدم تهريب أي هواتف خليوية، وبعد تسليم ثلاثة أجهزة هاتف تم تهريبها إلى السجن، وسيؤدي ضبط الهواتف المهربة إلى فرض عقوبات إلى أجل غير مسمى.

أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال: رشق قوة عسكرية بالحجارة بسلفيت واستهداف شاب بزعم حيازته سكيناً

إعلام الاحتلال: رشق قوة عسكرية بالحجارة بسلفيت واستهداف شاب بزعم حيازته سكيناً

هل تنبأ عماد فراجين بوفاة تامر السلطان؟ شاهد الفيديو

هل تنبأ عماد فراجين بوفاة تامر السلطان؟ شاهد الفيديو

بذكرى إحراق الأقصى.. النخالة يُوجه رسالة إلى &#34;سرايا القدس&#34;

بذكرى إحراق الأقصى.. النخالة يُوجه رسالة إلى "سرايا القدس"

جرافات الاحتلال تهدم خزان مياه في منطقة &#34;عينون&#34; جنوب شرق طوباس

جرافات الاحتلال تهدم خزان مياه في منطقة "عينون" جنوب شرق طوباس

إخطارات هدم وإخلاء لمنشآت مواطنين قرب مخيم قلنديا

إخطارات هدم وإخلاء لمنشآت مواطنين قرب مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تهدم منزلاً في بيت حنينا شمال القدس

قوات الاحتلال تهدم منزلاً في بيت حنينا شمال القدس

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس

&#34;شهداء الأقصى&#34; تُبارك العمليات الفردية ضد الاحتلال وتُؤكد أهميتها وتدعو لتصعيدها

"شهداء الأقصى" تُبارك العمليات الفردية ضد الاحتلال وتُؤكد أهميتها وتدعو لتصعيدها

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

جرافات الاحتلال تهدم خزان مياه في منطقة &#34;عينون&#34; جنوب شرق طوباس

جرافات الاحتلال تهدم خزان مياه في منطقة "عينون" جنوب شرق طوباس

إخطارات هدم وإخلاء لمنشآت مواطنين قرب مخيم قلنديا

إخطارات هدم وإخلاء لمنشآت مواطنين قرب مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تهدم منزلاً في بيت حنينا شمال القدس

قوات الاحتلال تهدم منزلاً في بيت حنينا شمال القدس

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس

&#34;شهداء الأقصى&#34; تُبارك العمليات الفردية ضد الاحتلال وتُؤكد أهميتها وتدعو لتصعيدها

"شهداء الأقصى" تُبارك العمليات الفردية ضد الاحتلال وتُؤكد أهميتها وتدعو لتصعيدها

الكيلة تُوقّع مع صندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل المُعدلة لـ 2019

الكيلة تُوقّع مع صندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل المُعدلة لـ 2019

الأحمد:لصالح من تتناقل بعض المواقع ووسائل التواصل تصريحات مدسوسة لا أساس لها

الأحمد:لصالح من تتناقل بعض المواقع ووسائل التواصل تصريحات مدسوسة لا أساس لها

حمد تبحث التمكين الاقتصادي للمرأة في سياق التنمية المحلية

حمد تبحث التمكين الاقتصادي للمرأة في سياق التنمية المحلية

منوعات

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

أفيخاي أدرعي يستغل روان عليان لمُهاجمة غزة.. والأخيرة ترد: &#34;يا أحقر كائن بالأرض&#34;

أفيخاي أدرعي يستغل روان عليان لمُهاجمة غزة.. والأخيرة ترد: "يا أحقر كائن بالأرض"

للمرة الأولى.. هيفاء وهبي تكشف عن حقيقة مرضها بنفسها

للمرة الأولى.. هيفاء وهبي تكشف عن حقيقة مرضها بنفسها

شاهد: حلا الترك تتلقى قبلة على المسرح ورد فعلها يشعل المواقع

شاهد: حلا الترك تتلقى قبلة على المسرح ورد فعلها يشعل المواقع

شاهد: فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني على الطريق السريع

شاهد: فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني على الطريق السريع

عربي

مريم الصادق المهدي تثير الجدل بسبب تحية عسكرية

مريم الصادق المهدي تثير الجدل بسبب تحية عسكرية

الحوثيون يُسقطون طائرة MQ9 مسيرة بصاروخ محلي

الحوثيون يُسقطون طائرة MQ9 مسيرة بصاروخ محلي

الأردن تُتابع اعتقال إسرائيل لأحد مواطنيها

الأردن تُتابع اعتقال إسرائيل لأحد مواطنيها

شاهد: رغد صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لأبيها

شاهد: رغد صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لأبيها