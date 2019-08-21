"شهداء الأقصى" تُبارك العمليات الفردية ضد الاحتلال وتُؤكد أهميتها وتدعو لتصعيدها





وأكدت على استهداف المستوطنين، وجنود جيش الاحتلال في شوارع الضفة الغربية، سواء أكان بالاشتباك المباشر أو عمليات القنص والاستهداف غير المباشر في ظل دعوة البعض لإنجاز تفاهمات الذل والعار مع الاحتلال مقابل بضع دولارات، والتي تأتي بموافقة مباشرة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتعزيز الانقسام وإطالة عمرة وقيامهم بمنع شباب فلسطين من الاقتراب من الحدود بحجة منع الاحتكاك مع المحتل، كمن يقوم بدور الحارس الآمن للاحتلال خشية المواجهة التي ستضيع بموجبها مكتسبات وغنائم الانقسام البغيض.



وشددت كتائب شهداء الأقصى، على أن استمرار القمع والحصار الذي يفرض على أبناء شعبنا، وسلوكه الإجرامي بحق أبناء شعبنا لا بد أن يواجه بالعمليات المنظمة والفردية، سواء أكانت منسقة باستخدام السلاح أو المقاومة الشعبية أو غير ذلك، وهى من الأساليب التي كفلتها كل القوانين الدولية التي تجرم الاحتلال.





وبينت أنه ثبت بالدليل والممارسة اليومية، أن العمليات الفردية الموجهة ضد المحتل تقض مضجعه وتؤلمه وتشكل قلقاً لدى دولة الاحتلال في ظل تصاعد نسق ووتيرة النضال اليومي ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه يومياً، مما يشكل قلقاً لدى دوائر الاحتلال الأمنية لإدراكهم خطورة الأعمال الفردية وإبداعات شعبنا في النضال والمقاومة في ظل فشل تفاهمات التهدئة وانسداد الأفق السياسي وتفرد الولايات المتحدة بحماية الاحتلال ودعمه ومساندته وحصارها المالي على شعبنا.



ودعت كتائب شهداء الأقصى، مجموعات الشهيد لؤي قنع، أبناء شعبنا إلى تصعيد العمليات الفردية وتكثيفها، رغم إدراك الجميع قلة العتاد والإمكانيات، إلا أنها موجعة، وتأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال اليومية.



رام الله - دنيا الوطنباركت كتائب شهداء الأقصى، مجموعات الشهيد لؤي قنع، كل العمليات الفردية النضالية ضد الاحتلال، والتي يبادر لها شباب فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تمثلت بأكثر من عملية موجهة ضد الاحتلال على حدود قطاع غزة.