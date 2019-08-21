بدوريات من لواء (غفعاتي).. تعزيز منطقة مستوطنة (غوش عتصيون) ومحيطها





ووفق موقع (والا) الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة، تأتي في ظل الخوف من تزايد العمليات ضد المستوطنين، وجنود الجيش الإسرائيلي.



وحسب مسؤولي الأمن الإسرائيليين، فإنه لا يزال هناك توتر بعد مقتل الجندي الأسبوع الماضي، وبعد عملية الدهس الأخيرة .





وقُتل جنديٌ إسرائيلي الأسبوع الماضي، جنوب مدينة بيت لحم، في عملية نفذها فلسطينيون، فيما أصيب عدد من الجنود إثر عملية دهس في نفس المنطقة.

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء: إنه تم تعزيز منطقة مستوطنة (غوش عتصيون) ومحيطها، بدوريات استطلاع من لواء (غفعاتي).