دولي

الشرطة الهندية: قتيلان بتبادل لإطلاق النار في كشمير

الشرطة الهندية: قتيلان بتبادل لإطلاق النار في كشمير
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة، الأربعاء، مقتل مسلح وشرطي في الشطر التابع للهند من كشمير، خلال إطلاق نار بين ناشطين وقوات الأمن.

وتبادل إطلاق النار الذي حدث في منطقة بارامولا في شمال كشمير، هو الأول الذي تعلن عنه السلطات الهندية منذ إلغائها الحكم الذاتي الخاص بالشطر الذي تسيطر عليه من كشمير.

وقالت الشرطة في تغريدة على (تويتر): "إن مسلحاً قتل وعثر على أسلحة وذخائر"، موضحة أن شرطياً قتل وجرح آخر تتم معالجته في مستشفى عسكري، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفي تغريدة أخرى، ذكرت الشرطة أن الناشط الذي قتل ينتمي إلى جماعة عسكر طيبة المسلحة، المتمركزة في باكستان، والمتهمة من قبل نيودلهي وواشنطن بتنظيم هجمات بومباي في 2008.

وتسبّب إعلان نيودلهي المفاجئ بإلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من اقليم كشمير في إثارة تظاهرات من السكان المحليين، وغضب باكستان، واستياء الصين.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947، وكانت سبباً لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين، آخرها في شباط/ فبراير الماضي.

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