الكيلة تُوقّع مع صندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل المُعدلة لـ 2019

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان كريستينا بلوكهوس، خطة العمل المعدلة للعام 2019 بقيمة 400 ألف دولار.جاء ذلك، خلال اجتماع الكيلة مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ونائبها زياد يعيش، اليوم الثلاثاء.وأشادت بالعلاقة المميزة ما بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ودعمه للنظام الصحي الفلسطيني، ودوره في موضوع تطوير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، ومواضيع العنف المبني على النوع الاجتماعي.وأكدت الكيلة والسيدة بلوكهوس، أهمية التركيز على موضوع وفيات الأمهات، وتخفيض نسبتها في فلسطين بما يتماشى مع المعايير الصحية العالمية، وإعداد دراسة شاملة عن الموضوع، من خلال التعاون مع المعهد الوطني للصحة العامة والشركاء في المجال الصحي.وأشارت الكيلة إلى أهمية تدقيق حالات الولادات القيصرية، وإعداد دراسة شاملة عنها، بسبب ازديادها في المستشفيات الفلسطينية.