نتنياهو يوجه اتهامات لليبرمان بشأن "أصوات اليمين"

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يقوم بزيارة سياسية لأوكرانيا، عضو الكنيست افيغدور ليبرمان بشدة، بعد توقيع اتفاق فائض الأصوات بين حزبه "إسرائيل بيتنا" وحزب "أزرق- أبيض".



وقال نتنياهو: "من يريد لبيد وغانتس في رئاسة الوزراء، فيصوت لصالح ليبرمان، الذي انضم إلى اليسار".



وفي شريط الفيديو الذي نشره، قال نتنياهو: "أقول هذا بكل أسف ولكن اليوم أصبح الأمر رسميًا. ليبرمان ينقل أصوات اليمين إلى حكومة يسارية، لقد قال بالفعل إنه سيوصي بغانتس كرئيس للوزراء، وهو ما يعني غانتس ولبيد لأنهما سيأتيان كرئيسين للوزراء بالتناوب، واليوم وقع اتفاق فائض أصوات رسمي بينه وبين غانتس ولبيد. هذا يعني أن أولئك الذين يريدون حكومة يسارية بقيادة غانتس سيصوتون لصالح ليبرمان. فقط حزب ليكود كبير برئاستي سيمنع تشكيل حكومة يسارية".



وهاجم نتنياهو قادة حزب "أزرق- أبيض"، وقال: "يلعب غانتس ولبيد دور رئيس الوزراء، يئير لبيد قال لي إنه لا يفهم أي شيء عن الاقتصاد، وأثبت أنه فشل في منصب وزير المالية، وبيني غانتس في أول مشروع تجاري له (شركة البعد الخامس)، أشكنازي وغانتس كرئيس للأركان ونائب لرئيس الأركان، على التوالي، كانا ضد بناء السياج على الحدود مع مصر".



وفي تعقيبه على ذلك غرد ليبرمان على موقع (تويتر): "رد الليكود أضحكني، نتنياهو أبرم اتفاقية استسلام مع حماس، أنا أبرمت اتفاقًا لفائض الصوات مع أزرق – أبيض، وأعتقد أنه أفضل".



وهاجم حزب ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود وقال: "كل الذين قرروا الاستسلام للإرهاب من قطاع غزة ودفع رسوم حماية لحماس، وأولئك الذين يصمتون أمام هذا الخزي والإهانة الشديدة للرد الإسرائيلي، لا يحق لهم التحدث باسم اليمين، وهم ليسوا جزءًا من المعسكر القومي في إسرائيل".