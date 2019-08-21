ترامب عن النائبة طليب: لا أصدق دموعها إنها تكره إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، بأن أي مواطن أمريكي يهودي، يصوت للحزب الديمقراطي، فهو بذلك يثبت أنه يعاني من الجهل أو عدم الإخلاص، بحسب ما جاء على (i24NEWS).



جاء ذلك، في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض بعد يوم واحد من المؤتمر الصحفي الذي عقدته كل من النائبتين في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب، اللتين تم حظر دخولهما إلى إسرائيل بسبب دعمهما لحركة المقاطعة (BDS).



وكان الرئيس ترامب، قد نشر تغريدة على صفحته على موقع (تويتر)، تتطرق الى النائبة رشيدة طليب، فقال: "أنا لا أصدق دموعها لقد رأيت كراهيتها بجنون، إنها تكره إسرائيل، وهي معادية للسامية".



من جانبه، قال اللوبي الديمقراطي المؤيد لإسرائيل، "الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل"، إن تصريحات ترامب المروعة تثبت أنه لا يفقه شيئاً من الديمقراطية الأمريكية ولا يفهم اليهود الأمريكيين، وأن دعمه لإسرائيل ينبع من دوافع سياسية شخصية وليس لأسباب مبدئية".



أما اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC)، فقد دعت ترامب إلى التراجع عن تصريحاته التي قال فيها: إن اليهود الأميركيين الذين يصوتون للحزب الديمقراطي ليسوا مخلصين.



وقال ديفيد هاريس، المدير التنفيذي للمنظمة: "هذا بيان مروع يؤدي الى شرخ، وذلك لا يليق بساكن البيت الأبيض".



كما هاجم رئيس رابطة مكافحة التشهير، جوناثان غرينبلات، قائلاً إن مزاعم عدم إخلاص اليهود من المصوتين للحزب الديمقراطي، كانت بمثابة ذريعة لمهاجمة اليهود لسنوات.



في المقابل، دافع الائتلاف اليهودي الجمهوري عن تصريحات الرئيس ترامب، قائلاً إنه كان يقصد أن اليهود الذين يصوتون لصالح الحزب الديمقراطي؛ ليسوا مخلصين لأنفسهم، وليس المقصود لبلادهم.



وعقب بيرني ساندرز، المنافس على الترشح لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي، على تصريحات ترامب فقال: "انا يهودي فخور، ولا تساورني أي مخاوف في التصويت للحزب الديمقراطي، وفي الواقع فإنني سأصوت لصالح مرشح يهودي لكي يصبح رئيس الولايات المتحدة".