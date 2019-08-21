قوات الاحتلال تعتقل فتاة بزعم حيازتها سكيناً شرق قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بزعم حيازتها سكيناً، قرب مستوطنة (كارني شمرون) شرقي مدينة قلقيلية.



وادعت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن الفتاة كانت تنوي تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال، وتم اعتقالها، واقتيادها للتحقيق.