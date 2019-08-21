عشرات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية شمال نابلس

مستوطنون في سبسطية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية في سبسطية شمال نابلس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عشرات المستوطنين، اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال.



وأضاف: أن قوات الاحتلال، أغلقت المنطقة أمام المواطنين والزوار، ومنعتهم من الوصول إليها.