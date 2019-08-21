مريم الصادق المهدي تثير الجدل بسبب تحية عسكرية

ابنة الصادق المهدي

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رام الله - دنيا الوطن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للدكتورة مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي، ابنة رئيس الحزب، الصادق المهدي، بشكل واسع خلال الساعات الماضية.



والتقطت صورة القيادية في حزب الأمة السوداني في قاعة الصداقة، بحفل توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين "قوى الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، السبت الماضي، بحسب "المشهد السوداني".



وظهرت مريم المهدي، وهي تحيي ضباط المجلس العسكري بالتحية العسكرية في قاعة الصداقة، أثناء الاحتفال، الأمر الذي أثار سخط وغضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.



واستنكر البعض الصورة، كونها لا تنتمي للقوات النظامية، وليس لديها رتبة في أية مهنة.