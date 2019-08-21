أحمد عبد الرحمن: أنا مستقيل من منصب مستشار الرئيس منذ العام 2009

أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

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رام الله - دنيا الوطن

علّق أحمد عبد الرحمن، مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، على قرارات الرئيس محمود عباس، المُتعلقة بإنهاء خدمات كافة مستشاري الرئيس.



وأكد عبد الرحمن، أنه منذ المؤتمر السادس لحركة فتح، تقدم باستقالة مكتوبة للرئيس أبو مازن، حيث قال فيها: "الأخ الرئيس أبو مازن حفطه الله، تحية وبعد.. أتقدم لكم بالتهنئة على نجاح المؤتمر السادس لحركة فتح، وحيث ان الحظ لم يحالفني في انتخابات اللجنة المركزية، اتقدم باستقالتي من: 1- مفوضية الإعلام المركزي، والناطق الرسمي، 2. مستشار الرئيس لشؤون المنظمة".



وقال عبد الرحمن، إنه يمتلك نسخة من هذه الرسالة والأصل في مكتب الرئيس، مضيفًا: "بعد هذه الرسالة لم أشارك في أي اجتماع للجنة التنفيذية، ولم أصدر أي تصريح باسم الناطق الرسمي لحركة فتح، وهذا تم في العام 2009".



وتابع: "قد يسأل البعض، وماذا كنت تفعل في مكتبك في الرئاسة طوال هذه المدة، وأنت لا تجتمع ولا ترى أحدًا حتى الرئيس، لم تكن تراه، وردي على ذلك أنني بكل بساطة، كنت أدافع عن تاريخي الشخصي والعام، دون الحاجة إلى الموقع الرسمي".