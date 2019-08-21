الجبهة الشعبية القيادة العامة: إسرائيل استعادت نصف رفات جندي من سوريا

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، خالد جبريل: إن إسرائيل لم تستلم كامل رفات الجندي الإسرائيلي الذي كان مدفوناً في مخيم اليرموك بسوريا.







وأوضح جبريل، وفق قناة (الميادين)، أن إسرائيل تسلمت "نصف رفات" الجندي زخريا باومل، موضحاً أن ما تم تسليمه هو عبارة عن "الجزء العلوي من الصدر إلى الجمجمة باستثناء الفك السفلي فيما بقي الجزء السفلي في وضع جيد في مكان آخر".ولتأكيد ما ذهب إليه، تحدى جبريل القيادة الإسرائيلية، أن تنفيه أو تأتي بما يخالفه، لافتاً إلى أن انكشاف مثل هذه المسألة "سيشكل أزمة داخل إسرائيل، وسيتساءل الرأي العام كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر".من جهة أخرى، رأى المسؤول الأمني والعسكري في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن ما وصفه بـ "خروج الجثامين الإسرائيلية من سوريا، يجب أن يتم في مقابل خروج أبطال من الأسرى الفلسطينيين والسوريين الموجودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".