أستراليا تنضم للتحالف الذي تقوده واشنطن لحماية الملاحة بمضيق هرمز

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، أن بلاده، وافقت على طلب الولايات المتحدة الانضمام إلى تحالف دولي لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات إيران في مضيق هرمز.



وقال موريسون في مؤتمر صحفي: "هذا السلوك المزعزع للاستقرار، يمثل تهديداً لمصالح أستراليا في المنطقة"، بحسب (رويترز).



وأضاف: "رأت الحكومة أن من مصلحة أستراليا الوطنية العمل مع شركائنا الدوليين، ستكون مساهمتنا محدودة النطاق ومرتبطة بتوقيت زمني".



وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية، أن كانبيرا، سترسل فرقاطات وطائرات استطلاع إلى المنطقة.



وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن بداية آب/ أغسطس الجاري، أن واشنطن طلبت من أكثر من 60 دولة تقديم المساعدة لتأمين الملاحة بمضيق هرمز.



وتزايدت المخاوف من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي تنقل عبره نحو 20% من إمدادات الخام العالمية يومياً، بعد أن احتجزت إيران ناقلة النفط "ستينا امبريو"، التي ترفع العلم البريطاني في الممر المائي الجمعة الماضي، فيما يبدو أنه رد على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قبل أسبوعين.