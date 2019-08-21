بطلب روسي.. مجلس الأمن يبحث تطوير واشنطن صواريخ جديدة

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أعلنت في وقت سابق عن تطوير صاروخ لمجنح أرضي جديد، قائلة إن عملية التطوير بدأت في شهر شباط/ فبراير في إطار الرد الشامل على الانتهاكات الروسية لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.





وقال المكتب الإعلامي للبنتاغون: "في إطار الرد الشامل على الانتهاكات الروسية لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، فقد أعلنت الولايات المتحدة في نهاية عام 2017 أنها ستبدأ البحث والتطوير في مفاهيم الصواريخ التقليدية الأرضية بما يتوافق مع المعاهدة".

رام الله - دنيا الوطنقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي: إن موسكو طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة مشاورات، لبحث خطط واشنطن لإمكانية تطوير أنواع مختلفة من الصواريخ التي كانت محظورة بموجب المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.وأضاف بولانسكي، وفق وكالة (سبوتنك): "طلبنا اليوم مع الجانب الصيني عقد جلسة في مجلس الأمن فيما يتعلق بالبيانات الأمريكية الأخيرة حول خطط تطوير ونشر صواريخ متوسطة المدى"، مشيراً إلى أنه سيتم عقد الجلسة غداً.من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر إطلاق واشنطن لصاروخ محظور بموجب اتفاقية الحد من الأسلحة النووية دليل على أن الأمريكيين، كانوا يعملون أصلاً على تقويض المعاهدة.يذكر، بأن معاهدة عدم الانتشار توقفت عن العمل بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية في 2 آب/ أغسطس، لتنسحب روسيا لاحقاً من الاتفاق.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أكثر من مرة على انتهاك الجانب الأمريكي للاتفاقية منذ عام 1999، عندما بدأوا بإجراء اختبارات لطائرات مقاتلة من دون طيار (درون)، على غرار صواريخ (كروز) البرية المحظورة.