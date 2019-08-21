الحوثيون يُسقطون طائرة MQ9 مسيرة بصاروخ محلي

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جماعة (أنصار الله) الحوثية، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز (MQ9)، في أجواء محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.

وأشار إلى أن الصاروخ المستخدم "تم تطويره محلياً، وسوف يتم الكشف عنه قريباً في مؤتمر صحفي"، مضيفاً: "نؤكد لقوى العدوان أن عليهم أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية، وأن سماءنا لم تعد مستباحة كما كانت سابقاً، وأن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة لهم"، وفق تعبيره.

وقال الناطق باسم جماعة (أنصار الله)، العميد يحيى سريع: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع (MQ9) بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار، وقد أصاب هدفه بدقة عالية"، وفق (روسيا اليوم).