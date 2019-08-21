قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار، مساء أمس الثلاثاء، على مجموعة فلسطينيين، بزعم اقترابهم من السياج الفاصل، شمال قطاع غزة.
وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي: "حوالي الساعة العاشرة والربع من مساء أمس، أطلقت القوات الإسرائيلية، قنابل إنارة قرب السياج الفاصيل شمال قطاع غزة، بعدما رصدت عدداً من الفلسطينيين يقتربون من السياج".
وأضاف الموقع ذاته: "وخلال ذلك أطلقت القوات نيراناً نحوهم، وعادوا إلى داخل قطاع غزة".
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار، مساء أمس الثلاثاء، على مجموعة فلسطينيين، بزعم اقترابهم من السياج الفاصل، شمال قطاع غزة.
وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي: "حوالي الساعة العاشرة والربع من مساء أمس، أطلقت القوات الإسرائيلية، قنابل إنارة قرب السياج الفاصيل شمال قطاع غزة، بعدما رصدت عدداً من الفلسطينيين يقتربون من السياج".
وأضاف الموقع ذاته: "وخلال ذلك أطلقت القوات نيراناً نحوهم، وعادوا إلى داخل قطاع غزة".
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