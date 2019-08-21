شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شمال القطاع

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار، مساء أمس الثلاثاء، على مجموعة فلسطينيين، بزعم اقترابهم من السياج الفاصل، شمال قطاع غزة.

وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي: "حوالي الساعة العاشرة والربع من مساء أمس، أطلقت القوات الإسرائيلية، قنابل إنارة قرب السياج الفاصيل شمال قطاع غزة، بعدما رصدت عدداً من الفلسطينيين يقتربون من السياج".

وأضاف الموقع ذاته: "وخلال ذلك أطلقت القوات نيراناً نحوهم، وعادوا إلى داخل قطاع غزة".

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