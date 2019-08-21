قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار، مساء أمس الثلاثاء، على مجموعة فلسطينيين، بزعم اقترابهم من السياج الفاصل، شمال قطاع غزة.



وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي: "حوالي الساعة العاشرة والربع من مساء أمس، أطلقت القوات الإسرائيلية، قنابل إنارة قرب السياج الفاصيل شمال قطاع غزة، بعدما رصدت عدداً من الفلسطينيين يقتربون من السياج".



وأضاف الموقع ذاته: "وخلال ذلك أطلقت القوات نيراناً نحوهم، وعادوا إلى داخل قطاع غزة".