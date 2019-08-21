الأردن تُتابع اعتقال إسرائيل لأحد مواطنيها

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة: إن الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب، تتابعان اعتقال مواطن أردني في إسرائيل.



وأوضح القضاة، وفق قناة (المملكة)، أن المواطن "قيد التحقيق"، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع الموضوع عن كثب للحصول على التفاصيل والحيثيات كافة.



وأكد القضاة، أن عمان ستتابع الإجراءات، التي سيتم اتخاذها بحق المواطن.