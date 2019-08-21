شاهد: الاحتلال يجبر أسيراً على "مشهد تمثيلي" لقتل جندي إسرائيلي











رام الله - دنيا الوطنعرضت القناة 11 الاسرائيلية، الليلة الماضية، فيديو يظهر فيه، جيش الاحتلال وهو يقتاد الأسير إسلام ناجي، لتمثيل العملية التي نفذها وأدت لمقتل الجندي الاسرائيلي في وحدة (دفدوفان)، رونين لوبارسكي في مخيم الامعري برام الله.وأظهر الفيديو، الاسير ناجي، وهو يشرح لجنود الاحتلال كيف تمت عملية قتل الجندي لوبارسكي، والتي تمت بعد أن القى الاسير قطعة رخام على رأس الجندي خلال نشاط للجيش بمخيم الامعري.