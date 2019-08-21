قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك) فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت أربعة مواطنين فلسطينيين.



جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمة والتفتيش.