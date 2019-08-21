الأجواء صيفية عادية اليوم الأربعاء وشديدة الحرارة من الخميس حتى السبت

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القدس 29-19 31-21 33-23 بيت لحم 29-19 31-21 33-23 رام الله والبيرة 27-18 29-20 31-22 طولكرم 31-21 33-23 35-25 نابلس 32-20 34-22 36-24 قلقيلية 31-21 33-23 35-25 جنين 33-22 35-23 37-24 سلفيت 29-19 31-21 33-23 طوباس 33-22 35-23 37-24 روابي 32-19 34-21 36-23 الخليل 27-18 29-20 31-22 غزه 30-22 31-24 32-25 أريحا 39-26 41-27 43-28 خانيونس 30-22 31-24 32-25 الأغوار الشمالية 37-24 39-25 41-26 رفح 31-21 32-23 33-25

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2019/08/22: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الجمعة 2019/08/23: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت 2019/08/24: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم الجمعة من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي