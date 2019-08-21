شؤون فلسطينية

الأجواء صيفية عادية اليوم الأربعاء وشديدة الحرارة من الخميس حتى السبت

الأجواء صيفية عادية اليوم الأربعاء وشديدة الحرارة من الخميس حتى السبت
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف  ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

الخميس 2019/08/22: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2019/08/23: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف  ارتفاع الموج .

السبت 2019/08/24: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين خاصة يوم الجمعة من:

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-19 31-21 33-23 بيت لحم 29-19 31-21 33-23
رام الله والبيرة 27-18 29-20 31-22 طولكرم 31-21 33-23 35-25
نابلس 32-20 34-22 36-24 قلقيلية 31-21 33-23 35-25
جنين 33-22 35-23 37-24 سلفيت 29-19 31-21 33-23
طوباس 33-22 35-23 37-24 روابي 32-19 34-21 36-23
الخليل 27-18 29-20 31-22 غزه 30-22 31-24 32-25
أريحا 39-26 41-27 43-28 خانيونس 30-22 31-24 32-25
الأغوار الشمالية 37-24 39-25 41-26 رفح 31-21 32-23 33-25

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