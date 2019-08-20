شؤون فلسطينية

جامعة القدس تحصد المركز الثاني على مستوى آسيا بمؤتمر العلوم الـ13 في الصين

جامعة القدس تحصد المركز الثاني على مستوى آسيا بمؤتمر العلوم الـ13 في الصين
رام الله - دنيا الوطن
حازت جامعة القدس على المركز الثاني لأفضل مشروع بحثي على مستوى آسيا بموضوع البيئة تحت عنوان "Filtrago، في "مؤتمر ومخيم العلوم الآسيوي الثالث عشر" المنعقد هذا العام في الصين، وذلك من خلال مشاركة وفد طلابي اختارته جامعة القدس من عدة مدارس فلسطينية كونها الممثل الفلسطيني في المخيم منذ عام 2014، بإشراف النائب التنفيذي لرئيس الجامعة أ.د. حسن دويك.

وشارك في المؤتمر الذي أقيم في مدينة شانتو الصينية أكثر من أربعين دولة حول العالم، وبمشاركة خمسة علماء حاصلين على جوائز نوبل في مختلف العلوم الطبيعية كمحاضرين في المخيم، وعشرة علماء آخرين حاصلين على أعلى الاوسمة العلمية في أسيا، وبما يقارب الـ60 مشروعاً لإيجاد حلول منطقية بأسلوب البحث العلمي لمجموعة من القضايا التي تعتبر معضلات فعلية في العالم، وأسيا بشكل خاص.

وأكد النائب التنفيذي لرئيس الجامعة وعضو اللجنة الدولية للمخيم أ.د. حسن دويك على دور مشاركة الطلبة في تعميق معرفتهم بأسس ومهارات البحث العلمي، وهو ما يشكل حافزاً لهم للاستمرار في إعداد الأبحاث العلمية للنهوض بواقع التعليم والبحث العلمي في فلسطين.

وأشار إلى أن جامعة القدس منحت هذا العام الفرصة الكاملة لطلبة الثانوية العامة للمشاركة في المؤتمر والمخيم للمشاركة في أضخم تجمع لطلاب آسيا، حيث يعمل المخيم على إعادة تشكيل نظام التعليم في المنطقة، ويحفز الطلبة على البحث العلمي والابتعاد عن موضوع التلقين.

وقال أ.د. دويك: "إن هذا التجمع العلمي الدولي، الذي تشارك فيه جامعة القدس للعام الخامس على التوالي يتيح للطلبة المشاركين التشبيك مع الوفود في مجال العلوم الطبيعية بفروعها المختلفة كالفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية والرياضيات، كما أنه يعد فرصة متميزة للطلبة للالتقاء بمجموعة كبيرة من الحاصلين على جوائز نوبل في فروع العلوم، وكبار العلماء حول العالم."

وقال مدير متحف الرياضيات في الجامعة الأستاذ جهاد أبوالكباش والذي ترأس الوفد أن الطالبة سارة جابر من الوفد الفلسطيني وبالشراكة مع تركيا وكوريا الجنوبية تمكنت من حصد الجائزة الفضية في موضوع البيئة تحت عنوان Filtrago، وتعتمد آلية عمل المشروع على تنقية المياه وتحليتها والتخلص من ملوثات المحيطات والبحار، وقد تم تصميم الآلة التي تعمل على تحويل طاقة الأمواج إلى طاقة كهربائية لتشغيل 3 آلات أخرى، الأولى تقوم على تخلص المياه من ملوثات البلاستك، فيما تقوم الثانية على تنقية المياه من الرمال والشوائب قبل أن تعمل الآلة الثالثة على فلترة وتحلية المياه وتحويلها لمياه صالحة للشرب.

وأضاف، الطالبان الأخران وهما، حازم أبو سعدة، وخليل القواسمة تقدما بمشروعين آخرين في الطب هما CRISPER , UNSTOPPABLE HEART  ، وهما من ضمن المشاريع المنافسة في المرحلة النهائية أيضاً.

ويشار إلى أن جامعة القدس قد شاركت العام الماضي في مؤتمر ومخيم العلوم الآسيوي وحازت على المركز الأول في مشروع بحثي حول إعادة تدوير النفايات الزجاجية، ويهدف المخيم إلى جمع الشباب الاسيويين الموهوبين ومنحهم الفرصة من خلال الحوار مع كبار العلماء في العالم، وتقديم عدة أبحاث وحلول منطقية  لقضايا هامة تخص العالم.

أخبار ذات صلة

التماس للعليا لتسليم جثمان الشهيد نسيم أبو رومي

التماس للعليا لتسليم جثمان الشهيد نسيم أبو رومي

فلسطين تقود مجموعة 77 والصين في المفاوضات حول قانون البحار

فلسطين تقود مجموعة 77 والصين في المفاوضات حول قانون البحار

الاحتلال يعتقل المواطنة هبة اللبدي على معبر الكرامة

الاحتلال يعتقل المواطنة هبة اللبدي على معبر الكرامة

التربية والتعليم تكرم أوائل الطلبة في امتحانات الثانوية العامة

التربية والتعليم تكرم أوائل الطلبة في امتحانات الثانوية العامة

التماس للعليا الإسرائيلية ضد قرار إلغاء دوري العائلات المقدسية

التماس للعليا الإسرائيلية ضد قرار إلغاء دوري العائلات المقدسية

توما- سليمان: تطهير عرقي تقوم به إسرائيل تحت ستار تشجيع الهجرة للغزيين

توما- سليمان: تطهير عرقي تقوم به إسرائيل تحت ستار تشجيع الهجرة للغزيين

القبض على خمسة أشخاص بشبهة الاعتداء على أمين عام المحكمة الدستورية العليا

القبض على خمسة أشخاص بشبهة الاعتداء على أمين عام المحكمة الدستورية العليا

بري: صفقة القرن محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية

بري: صفقة القرن محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

جامعة القدس تحصد المركز الثاني على مستوى آسيا بمؤتمر العلوم الـ13 في الصين

جامعة القدس تحصد المركز الثاني على مستوى آسيا بمؤتمر العلوم الـ13 في الصين

فلسطين تقود مجموعة 77 والصين في المفاوضات حول قانون البحار

فلسطين تقود مجموعة 77 والصين في المفاوضات حول قانون البحار

الاحتلال يعتقل المواطنة هبة اللبدي على معبر الكرامة

الاحتلال يعتقل المواطنة هبة اللبدي على معبر الكرامة

التربية والتعليم تكرم أوائل الطلبة في امتحانات الثانوية العامة

التربية والتعليم تكرم أوائل الطلبة في امتحانات الثانوية العامة

التماس للعليا الإسرائيلية ضد قرار إلغاء دوري العائلات المقدسية

التماس للعليا الإسرائيلية ضد قرار إلغاء دوري العائلات المقدسية

إخطارات هدم بالجملة في العيساوية بالقدس

إخطارات هدم بالجملة في العيساوية بالقدس

(حشد) تُطالب بتحييد شيكات الشؤون للأسر الفقيرة عن المناكفات السياسية

(حشد) تُطالب بتحييد شيكات الشؤون للأسر الفقيرة عن المناكفات السياسية

الكتلة الإسلامية تُعلّق على أزمة جامعة الأزهر بغزة

الكتلة الإسلامية تُعلّق على أزمة جامعة الأزهر بغزة

منوعات

أفيخاي أدرعي يستغل روان عليان لمُهاجمة غزة.. والأخيرة ترد: &#34;يا أحقر كائن بالأرض&#34;

أفيخاي أدرعي يستغل روان عليان لمُهاجمة غزة.. والأخيرة ترد: "يا أحقر كائن بالأرض"

للمرة الأولى.. هيفاء وهبي تكشف عن حقيقة مرضها بنفسها

للمرة الأولى.. هيفاء وهبي تكشف عن حقيقة مرضها بنفسها

شاهد: حلا الترك تتلقى قبلة على المسرح ورد فعلها يشعل المواقع

شاهد: حلا الترك تتلقى قبلة على المسرح ورد فعلها يشعل المواقع

شاهد: فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني على الطريق السريع

شاهد: فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني على الطريق السريع

شاهد: إعلامية عربية تتعرض لمضايقة من شباب بالشارع وتهاجم وتتوعد.. ما قصة الأعراض؟

شاهد: إعلامية عربية تتعرض لمضايقة من شباب بالشارع وتهاجم وتتوعد.. ما قصة الأعراض؟

شاهد: إبنة هيفاء وهبي تستعرض منزل والدها الضخم وتصميمه المميز.. ومفاجأة غير متوقعة

شاهد: إبنة هيفاء وهبي تستعرض منزل والدها الضخم وتصميمه المميز.. ومفاجأة غير متوقعة

أحلام تنصحها وهيفاء ترفض وحماقي لا يصدق.. أبرز رسائل الفنانين لإليسا بعد قرار الاعتزال

أحلام تنصحها وهيفاء ترفض وحماقي لا يصدق.. أبرز رسائل الفنانين لإليسا بعد قرار الاعتزال

هل انفصل كاظم الساهر عن خطيبته؟

هل انفصل كاظم الساهر عن خطيبته؟

جمهور ديما بياعة يفتح عليها النار بسبب صورها الجريئة مع زوجها

جمهور ديما بياعة يفتح عليها النار بسبب صورها الجريئة مع زوجها

&#34;حبست نفسي في مصحة&#34;.. ريهام سعيد تتحدث عن تجربة الطلاق والسمنة

"حبست نفسي في مصحة".. ريهام سعيد تتحدث عن تجربة الطلاق والسمنة

عربي

الجمارك السعودية تحبط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني قرص مخدر

الجمارك السعودية تحبط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني قرص مخدر

رئيس الحكومة التونسية يتخلى عن الجنسية الفرنسية

رئيس الحكومة التونسية يتخلى عن الجنسية الفرنسية

الأشغال الشاقة بحق متهمين اثنين حصلا على الجنسية الإسرائيلية بلبنان

الأشغال الشاقة بحق متهمين اثنين حصلا على الجنسية الإسرائيلية بلبنان

نسبة الفقر في الإمارات تساوي صفر

نسبة الفقر في الإمارات تساوي صفر