دولي

ترامب يعلن تأييده عودة روسيا الى مجموعة الثماني

ترامب يعلن تأييده عودة روسيا الى مجموعة الثماني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الاميركي، دونالد ترامب الثلاثاء، أنه يؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الثماني بعد استبعادها منها في 2014، ما يثير نقطة خلاف جديدة مع حلفائه في مجموعة السبع.

وصرح للصحافيين في البيت الأبيض، أنه "يؤيد ذلك بالتأكيد"، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة السبع التي لا تحضرها روسيا في بياريتز بفرنسا، مؤكدا "من الملائم بدرجة أكبر مشاركة روسيا" في المجموعة.

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