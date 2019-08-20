التماس للعليا لتسليم جثمان الشهيد نسيم أبو رومي

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رام الله - دنيا الوطن

قدم محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين محمد محمود، اليوم الثلاثاء، التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد الطفل نسيم مكافح أبو رومي.



وأوضح المحامي محمد محمود أن المحكمة العليا أمهلت النيابة العامة لتاريخ 3/9/2019 للرد على الالتماس، ثم تقوم بتعيين جلسة لبحث الالتماس.



واستشهد الطفل نسيم أبو رومي الخميس الماضي، وأصيب الطفل حمودة خضر الشيخ ، عند باب السلسلة – أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك- .