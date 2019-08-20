مصر تعلن مقتل 11 "إرهابياً" في شمال سيناء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء، "مقتل 11 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في العريش بمحافظة شمال سيناء"، شمال شرق القاهرة.



وذكرت الوزارة، في بيان أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول "اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع في منطقة العبور بالعريش وكرا لها، للانطلاق منها لتنفيذ عمليات عدائية".



وأشارت إلى أن الشرطة "داهمت الوكر، وحال استشعار العناصر الإرهابية باقتراب القوات، بادرت بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم".



وأسفر الاشتباك عن "مقتل 11 إرهابيا، تم العثور بحوزتهم على خمس بنادق من طراز إف إن، وبندقيتين آليتين، وطبنجة وعبوتين متفجرتين، وحزام ناسف"، حسب البيان.



وتشهد مصر هجمات ضد رجال الجيش والشرطة، طالت أيضا كنائس وسياحا، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي توفي قبل شهرين، والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في تموز/يوليو من العام 2013، بعد احتجاجات حاشدة طالبت برحيله عن الحكم.



وتبنى تنظيم "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم الدولة وجماعات مسلحة أخرى، أبرزها "حسم"، التي تصنفها السلطات بأنها الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين، هذه الهجمات.



وتشن قوات الجيش والشرطة حملات متواصلة لتصفية هذه الجماعات وتطهير البلاد من الإرهاب.