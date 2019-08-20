دولي

اليونان تنفي تلقيها أي طلب بدخول الناقلة الإيرانية موانئها

اليونان تنفي تلقيها أي طلب بدخول الناقلة الإيرانية موانئها
رام الله - دنيا الوطن
صرح وزير الأسطول البحري اليوناني يانيس بلاكيوتاكيس بأن بلاده لم تتلق أي طلب برسو ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا-1" في موانئها.

وقال الوزير في حديث لقناة "سكاي" التلفزيونية اليوم الثلاثاء: "لم نتلق طلبا رسميا من الناقلة الإيرانية لدخول موانئنا"، مؤكدا أنه يجب إرسال مثل هذا الطلب قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الوصول المتوقع.

وأكد بلاكيوتاكيس أن السلطات تراقب حركة الناقلة الإيرانية، وأن وزارته على اتصال دائم مع الخارجية اليونانية.

وسبق أن أفادت بيانات تتبع السفن بأن "أدريان دريا" متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني ومن المتوقع أن تصل إليه بحلول الأحد المقبل، إلا أن موظفين في ميناء كالاماتا أوضحوا أن البنية التحتية للميناء لا تسمح باستقبال سفن بحجم الناقلة الإيرانية، حسب "سكاي".

وحذرت واشنطن اليونان وجميع الموانئ في البحر المتوسط من مغبة تقديم التسهيلات للناقلة، مشددة على أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد ينظر لها على أنها دعم للحرس الثوري الإيراني الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وكانت "أدريان دريا" "غريس-1" سابقا قد أبحرت من جبل طارق مساء الأحد بعد أن رفضت سلطات هذا الإقليم التابع للتاج البريطاني طلبا أمريكيا بمواصلة توقيفها، معللة موقفها بأن القوانين الأوروبية لا تسمح بذلك.من جهتها، رفضت طهران كشف وجهة "أدريان دريا"، مكتفية بالقول اليوم الثلاثاء على لسان إسماعيل كوثري القيادي في الحرس الثوري، إن الناقلة "تواصل مسيرها في المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة لها".

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