الجيشان الأمريكي والإسرائيلي ينهيان تدريبا عسكريا مشتركا

وقال أدرعي "برزت في هذا التمرين القدرات العالية والمتنوعة لدى قوات وحدة الكوماندوز البحري، ومن بينها السيطرة على قوارب إبحار عن طريق الهبوط من طائرة، والتسلق، والتزحلق، والقنص، وإخلاء المصابين، بالإضافة إلى ذلك تم استخدام الوسائل وقطع الإبحار المتقدم".





ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن التمرين يعتبر دليلا إضافيا على التعاون العميق بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي.

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، إن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي أنهيا تمرين "نوفل روز"، الّذي أثبت قوّة التعاون بينهما.ونشر أدرعي عبر صفحته على موقع تويتر "التمرين انتهى يوم الأربعاء الماضي بمشاركة وحدة الكوماندوز البحري وقوات خاصة من الجيش الأمريكي".وتابع قائلا "لقد حاكى التمرين سيناريوهات السيطرة على سفينة وإنقاذ قوات من أرض العدو".وأوضح أدرعي أن "التمرين (نوفل روز) كان يهدف لتعزيز التعاون والعلاقات المهنية بين قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الأمريكي الخاصة، حيث تم التخطيط له كجزء من خطة التمارين السنوية، التعاون مع القوات الأمريكية بدأ منذ مرحلة التخطيط، وحتى إجراء التمرين بنجاح".