الجمارك السعودية تحبط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني قرص مخدر

وقال المسؤول السعودي، إن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، ومن ذلك استغلال المهرب لعائلته التي كانت رفقته، في محاولة منه للتمويه على منتسبي الهيئة".





وشدد الزهراني على أن هيئة الجمارك السعودية تسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، بما يحقق حماية المجتمع من هذه الآفات.





يذكر أن معبر "الحديثة" هو الممر البري الذي يربط السعودية بالأردن.