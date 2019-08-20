القبض على خمسة أشخاص بشبهة الاعتداء على أمين عام المحكمة الدستورية العليا

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة، اليوم الثلاثاء، وقبل مضي 24 ساعة، على خمسة أشخاص من المعتدين على أمين عام المحكمة الدستورية العليا، أحمد حنون، أمس، قرب رام الله.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان له: إن عدداً من الأشخاص المجهولين، يستقلون مركبتين اعترضوا أمس مركبة الأستاذ حنون، خلال عودته من عمله من رام الله إلى نابلس، بالقرب من مفترق كسارات الطريفي، واعتدوا عليه بالضرب، ورشوه بالدهان والغاز.



وأكد ارزيقات أنه منذ اللحظة الأولى للاعتداء، تم تشكيل فريق عمل متخصص من قبل إدارة المباحث العامة لمعرفة وملاحقة الفاعلين، ومن خلال عمليات البحث والتحري تم التوصل لهويتهم والقبض على خمسة من الأشخاص الستة المشتبه بهم بالاعتداء، مضيفاً أنه جاري ملاحقة الشخص السادس الفار من وجه العدالة.



وتابع أنه ستتم إحالة الأشخاص الخمسة المعتدين إلى النيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.