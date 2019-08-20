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رئيس الحكومة التونسية يتخلى عن الجنسية الفرنسية

رئيس الحكومة التونسية يتخلى عن الجنسية الفرنسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، تخليه عن الجنسية الثانية "الفرنسية" قبيل ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وكتب الشاهد على صفحة الرسمية على "فيسبوك": "الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حاملا لجنسية أخرى، يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات".

وأضاف أن "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج، كنت أحمل جنسية ثانية، وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي الرسمي للانتخابات".

وشدد الشاهد على أنه "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك"، داعيا جميع المترشحين في مثل حالته إلى اتخاذ الخطوة نفسها.

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