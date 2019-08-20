شؤون فلسطينية

بري: صفقة القرن محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية

بري: صفقة القرن محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن عدم الوحدة وتضييع البوصلة عن وجهة الصراع الحقيقي مع الاحتلال وفقدان القدرة على التمييز بين العدو والصديق، قد يقوض كل الإنجازات التي تحققت، وهذا ما يحصل الآن للأسف في موضوع (صفقة القرن) التي هي باختصار محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية.

 وأشار بري، خلال لقاء طلابي في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، إلى أنه عندما تستعاد وحدتنا كعرب ومسلمين وكمسيحيين في هذه المنطقة، وفي هذا المشرق، سنستعيد ليس فلسطين فحسب، إنما كل حقوقنا التي كانت ولا زالت محط أطماع واستهداف من قبل العدو الإسرائيلي.

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