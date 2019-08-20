الكتلة الإسلامية تُعلق على أزمة جامعة الأزهر بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

علّقت الكتلة الإسلامية، على أزمة جامعة الأزهر بغزة.



وقالت الكتلة في بيان لها: إنه "في الوقت الذي نحتاج فيه إلى المزيد من الالتفاف حول مؤسساتنا التعليمية ودعمها وضمان الارتقاء بها، نتفاجأ بدخول جامعة الأزهر في أتون خلافات على المناصب والتعيينات، أدت لحالة من الاستياء العام بين جموع الطلبة خصوصاً لحالة الاضطراب التي تشهدها الجامعة".



وأضافت الكتلة الإسلامية: "إزاء ذلك نؤكد أن المصلحة العامة تستلزم وقفة جادة من الجميع وتحكيم لغة العقل وتفعيل الأنظمة واللوائح بشكل واضح والنأي بالجامعة عن المحاصصات

والحسابات التنظيمية، وصولاً لضمان استمرار هذه المؤسسة التعليمية الكبرى".