دعوات للنفير العام نصرة للقدس والأقصى يوم الجمعة المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة (حماس) كافة الجماهير الفلسطينية؛ للمشاركة الواسعة في النفير العام نصرة للقدس والمسجد الأقصى، وذلك يوم الجمعة الموافق 23/8/2019 في كافة أماكن تواجده.



وجاءت دعوة حركة حماس تزامنا مع الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، حيث طالبت بجعل يوم الجمعة المقبل، يوم نفير وغضب ونصرة للقدس والأقصى.



يذكر أن قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين يواصلون انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية.



وتشهد الضفة الغربية في الآونة الأخيرة حراكا مستمرا في عدد من المدن للتضامن مع القدس والمقدسات في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحقهم.