البعثة الفلسطينية تنهي اجراءات تفويج حجاج غزة من مكة للمدينة

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رام الله - دنيا الوطن

أنهت بعثة الحج الفلسطينية تفويج حجاج قطاع غزة، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؛ وذلك برفقة عدد من إداريي ووعاظ

البعثة لقضاء 4 أيام فيها، بعد أداء مناسك الحج على أكمل وجه.



وقال مدير الحج والعمرة،عادل الصوالحة: "قمنا بتفويج كامل حجاج قطاع غزة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لقضاء 3 أيام فيها ومساء اليوم الرابع سيتوجهون إلى مطار الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة ومنها إلى مطار القاهرة وصولا إلى قطاع غزة بمشيئة الله".



وأشار الصوالحة، إلى أن أولى قوافل الحجاج بدأت بمغادرة المملكة العربية السعودية اليوم من خلال مطار الامير محمد بن عبد العزيز، على أن تقلع أول طائرة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.



وتستمر الرحلات حتى يوم الجمعة بمعدل ثلاث طائرات يوميا عدا اليوم الاخير رحلتين حمولة كل طائرة 266 حاج.