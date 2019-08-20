إتلاف 40 كجم من المكسرات الفاسدة في خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

قامت الطواقم التفتيشية مكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة خانيونس بإتلاف 40 كجم من المكسرات الفاسدة (الفستق) وغير صالحة للاستخدام الادمي، حيث قامت الطواقم التفتيشية بتحويل الكمية الي علف حيواني.



وقالت الأستاذة رباب عاشور مديرة مكتب محافظة خانيونس ان الكمية التي تم تحويلاها لغذاء حيواني تم فرزها من كمية تم التحفظ عليها في وقت سابق، وأن هناك كميات أخرى يتم التحفظ عليها من قبل اللجنة لحين ظهور نتائج الفحص المخبري على العينات.



وأكدت وزارة الاقتصاد، أن ذلك جاء في إطار المتابعة المستمرة للأسواق والمحلات التجارية في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني، وبالتعاون والتنسيق مع لجنة الرقابة الغذائية المكونة من وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة (الطب الوقائي) وبلدية خانيونس ومباحث التموين.