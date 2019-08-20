شؤون فلسطينية

الشرافي: نُرحب بقرارات إعفاء الرئيس لكافة مستشاريه ويجب الحذر من الانتهازيين والمأجورين

الشرافي: نُرحب بقرارات إعفاء الرئيس لكافة مستشاريه ويجب الحذر من الانتهازيين والمأجورين
رام الله - دنيا الوطن
علق الدكتور كمال الشرافي، على قرارات الرئيس محمود عباس، حول إعفاء مستشاريه من مهامهم، حيث عمل الشرافي مستشارًا للرئيس لحقوق الإنسان.

وفي تعقيبه، رحبَّ وثمنَّ الشرافي بقرارات الرئيس بإعفاء كافة المستشارين من مهامهم، معتبراً أن هذا القرار جاء في إطار إعادة هيكلة وبناء المؤسسة.

وأضاف الشرافي، "هذا ما نحتاجه في المرحلة الصعبة"، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعفاء كافة المستشارين من مهامهم.

 وأكد على ثقته بصوابية هذه القرارات، وحكمة الرئيس في قيادته وقراراته، منوهاً أن البعض يحاول الإصطياد في المياه العكرة لذلك وجب على وسائل الإعلام الحذر من بعض من وصفهم بـ "الانتهازيين والمأجورين".

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