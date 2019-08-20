دولي

رئيس وزراء بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر

رئيس وزراء بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر
رام الله - دنيا الوطن
تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد المقرر في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "يجب احترام نتيجة الاستفتاء، في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الذي جرى عام 2016.

وتابع جونسون: سنغادر الاتحاد الأوروبي بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

تغريدة رئيس الوزراء البريطاني جاءت بعد تصريح لرئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، على صفحته بموقع (تويتر) أيضا، قال فيها: "إن شبكة الأمان (بند في الاتفاق بين بروكسل ولندن) هي لضمان عدم وضع حدود صلبة على جزيرة أيرلندا (بين جمهورية أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية) إلى حين إيجاد بديل عنها".

وأضاف تاسك: "أولئك الذين يعارضون بند شبكة الأمان ولا يقترحون بدائل واقعية، يدعمون في الواقع إعادة إقامة حدود، حتى وإن كانوا لا يعترفون بذلك".

يشار إلى أنه كان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم تمديد التاريخ إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بسبب الأزمة السياسية في البلاد حول اتفاق الخروج.

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