عريقات: مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة فاسد روحيًا وعقليًا

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، داني دانون، مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بالشخص الفاسد روحيًا وعقليًا.



جاء ذلك تعقيبا على تصريحات دانون الذي تحدث عن معاناة الفلسطينيين حيث قال: إن "معاناة الفلسطينيين ليست بسبب إسرائيل، وإنما معاناتهم بسبب قيادتهم".



وشدد عريقات على أن معاناة الشعب الفلسطيني، هي نتيجة للعقوبات الجماعية، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، والحصار، والإعدامات الميدانية، واعتقال الأطفال، وغيرها من جرائم الحرب الإسرائيلية.