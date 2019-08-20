وفاة حاجة فلسطينية بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، حسام ابو الرب، عن وفاة الحاجة جابرية احمد عسكر حسن (56 عاما) من قرية برقا في مستشفى الملك عبد العزيز في بمكة المكرمة ظهر اليوم الثلاثاء.



وأوضح ابو الرب ان الحاجة كانت تعاني من امراض سابقة ومن وضع صحي صعب توجب ادخالها الى العناية المكثفة بمستشفى الملك عبد العزيز من لحظة وصولها الى مكة المكرمة ، حيث بقيت بالعناية المكثفة حتى لحظة الاعلان عن وفاتها.



وبين ابو الرب ان طواقم العمل ببعثة الحج الفلسطينية في مكة المكرمة كانت على تواصل دائم مع اسرة المرحومة وادارة مستشفى الملك عبد العزيز والجهات السعودية ذات العلاقة لتقديم الرعاية الصحية الكاملة لها.



كما بين ابو الرب ان طواقم بعثة الحج الفلسطينية ستقوم باتمام اجراءات الدفن في مكة المكرمة.



وقدم ابو الرب باسم رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وزير

الاوقاف، لذوي الحاجة احر التعازي والمواساة، راجيا المولى عز وجل ان يتغمدها في واسع رحمته وان يلم اهلها الصبر والسلوان.