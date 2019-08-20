شؤون فلسطينية

أبو شهلا: زيادة رواتب الوزراء السابقين بموافقة الرئيس عباس ودفعنا من جيوبنا بالمهمات الخارجية

أبو شهلا: زيادة رواتب الوزراء السابقين بموافقة الرئيس عباس ودفعنا من جيوبنا بالمهمات الخارجية
الوزير السابق - مأمون أبو شهلا
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال وزير العمل السابق، مأمون أبو شهلا: إن زيادة رواتب الوزراء في حكومة الدكتور رامي الحمد الله لخمسة آلاف دولار تمت بموافقة الرئيس محمود عباس.

وأضاف أبو شهلا، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": "سمعنا بقرار الرئيس عباس من وسائل الإعلام، والموضوع مهم جداً ولا يمكن الاكتفاء بما نُشر، ويجب أن يكون هناك نوع من التحري لدقة القرار ومعرفة تفاصيله بالضبط".

وتابع أبو شهلا: "لم يصلنا بشكل رسمي، نحن لدينا شرعية تتمثل في الرئيس عباس ولا يمكن لأي منا أن يتمرد على الشرعية وقرارت الرئيس فيها مصلحة عليا للبلد"، مستطرداً: "لم ندخل الوزارة من أجل راتب ولسنا ضد استعادة بعض الأموال منا".

وأكمل: "لم نعرف حتى اللحظة ما هو القرار الذي صدر عن الرئيس عباس، ومنذ سنة 1994 كان هناك قرار من الراحل ياسر عرفات أن يكون راتب الوزير 3000 دولار واستمر القرار حتى 2017".

واستدرك بالقول: "لكن مع مُضي الوقت أصبح قيمة المبلغ أقل بكثير، لذلك تم اعداد دراسة إما أن يكون هناك زيادة سنوية أو مقارنة الراتب بغلاء معيشة، وهنا شكلنا لجنة وزارية درست الموضوع ورفعت توصية أخذها وزير المالية شكري بشارة وصاغها بها نص معين وأخذه للرئيس الذي وقع عليها ثم نُفذ القرار من قبل مجلس الوزراء".

وأضاف: "ما حدث تعديل الراتب من ثلاثة آلاف دولار لخمسة آلاف دولار ولم يستفد من القرار سوى عشرين وزيراً ممن لهم حقائب وزارية فقط، أما الوزراء بدون حقيبة فلم يشملهم القرار".

وتابع: "لم يدخل أحد من الوزراء الحكومة ليتقاضى راتب، وأنا شخصياً كنت أعمل بالقطاع الخاص ودخلي عشرين أو ثلاثين ضعف راتب الوزير، ورواتب القطاع الخاص أعلى بكثير من رواتب الوزراء".

واستطرد: "الوزراء مثلوا بلادهم، وعندما كنا نسافر بمهمات خارجية ما حصلنا عليه كمبلغ يومي أقل مما كان يُدفع للفندق، وكنا ندفع من جيوبنا، وحتى الآن لم نعرف بالضبط نص قرار الرئيس عباس".

وحول قضية بدل الإيجار للوزراء، قال أبو شهلا: "كثير من الوزراء كانوا يغادرون بيوتهم من الفجر للوصول إلى مدينة رام الله للممارسة مهامهم، وبدل الإيجار لم يدفع إلا قليلاً لعدد من الوزراء".

وقال: "في حالة أن يكون هناك قرار سنلتزم به تماماً لا يمكن بحال من الأحوال أن يتمرد أي فلسطيني على الشرعية الفلسطينية، ونحترم شرعية الرئيس ونطبق القانون بحذافيره".

 


أخبار ذات صلة

الحمد الله: وزراء حكومتي لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد الرئيس

الحمد الله: وزراء حكومتي لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد الرئيس

داخلية غزة تصدر توضحياً حول معبر رفح البري غداً الأربعاء

داخلية غزة تصدر توضحياً حول معبر رفح البري غداً الأربعاء

(كابينت) يقر خططاً لمهاجمة حماس في قطاع غزة

(كابينت) يقر خططاً لمهاجمة حماس في قطاع غزة

مواطن يستصرخ مؤسسات حقوق الإنسان: لم أر أبنائي منذ 16 عاماً بسبب المنع الأمني

مواطن يستصرخ مؤسسات حقوق الإنسان: لم أر أبنائي منذ 16 عاماً بسبب المنع الأمني

33 من &#34;أبناء دورات الحرس الرئيس&#34; يناشدون الرئيس عباس بإنصافهم

33 من "أبناء دورات الحرس الرئيس" يناشدون الرئيس عباس بإنصافهم

اتحاد المقاولين: المقاطعة الكاملة مستمرة لحين الاستجابة لمطالبنا العادلة

اتحاد المقاولين: المقاطعة الكاملة مستمرة لحين الاستجابة لمطالبنا العادلة

فقدت والدها ونظرها.. هنادي من نابلس تُوجه رسالة للرئيس عباس

فقدت والدها ونظرها.. هنادي من نابلس تُوجه رسالة للرئيس عباس

مريض ينتظر التوجه لمشفى بالضفة الغربية منذ خمسة أشهر يشكو الإهمال

مريض ينتظر التوجه لمشفى بالضفة الغربية منذ خمسة أشهر يشكو الإهمال

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

مواطن يستصرخ مؤسسات حقوق الإنسان: لم أر أبنائي منذ 16 عاماً بسبب المنع الأمني

مواطن يستصرخ مؤسسات حقوق الإنسان: لم أر أبنائي منذ 16 عاماً بسبب المنع الأمني

فقدت والدها ونظرها.. هنادي من نابلس تُوجه رسالة للرئيس عباس

فقدت والدها ونظرها.. هنادي من نابلس تُوجه رسالة للرئيس عباس

مريض ينتظر التوجه لمشفى بالضفة الغربية منذ خمسة أشهر يشكو الإهمال

مريض ينتظر التوجه لمشفى بالضفة الغربية منذ خمسة أشهر يشكو الإهمال

الوطني الفلسطيني: حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية مسؤولية عربية وإسلامية

الوطني الفلسطيني: حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية مسؤولية عربية وإسلامية

أيبك: نمو صافي أرباح المساهمين بنسبة 46.4% بالنصف الأول من العام 2019

أيبك: نمو صافي أرباح المساهمين بنسبة 46.4% بالنصف الأول من العام 2019

مركز التعليم المستمر بجامعة بيرزيت يُطلق برنامجه التدريبي المتخصص&#34;خريجون نحو الاقتصاد الرقمي&#34;

مركز التعليم المستمر بجامعة بيرزيت يُطلق برنامجه التدريبي المتخصص"خريجون نحو الاقتصاد الرقمي"

عبد الإله الأتيرة: الرئيس عباس سيتخذ قرارات ثورية قريبًا

عبد الإله الأتيرة: الرئيس عباس سيتخذ قرارات ثورية قريبًا

احتجاز جثمان الطفل أبو رومي جريمة تُضاف لجريمة إعدامه الميداني

احتجاز جثمان الطفل أبو رومي جريمة تُضاف لجريمة إعدامه الميداني

منوعات

للمرة الأولى.. هيفاء وهبي تكشف عن حقيقة مرضها بنفسها

للمرة الأولى.. هيفاء وهبي تكشف عن حقيقة مرضها بنفسها

شاهد: حلا الترك تتلقى قبلة على المسرح ورد فعلها يشعل المواقع

شاهد: حلا الترك تتلقى قبلة على المسرح ورد فعلها يشعل المواقع

شاهد: فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني على الطريق السريع

شاهد: فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني على الطريق السريع

شاهد: إعلامية عربية تتعرض لمضايقة من شباب بالشارع وتهاجم وتتوعد.. ما قصة الأعراض؟

شاهد: إعلامية عربية تتعرض لمضايقة من شباب بالشارع وتهاجم وتتوعد.. ما قصة الأعراض؟

شاهد: إبنة هيفاء وهبي تستعرض منزل والدها الضخم وتصميمه المميز.. ومفاجأة غير متوقعة

شاهد: إبنة هيفاء وهبي تستعرض منزل والدها الضخم وتصميمه المميز.. ومفاجأة غير متوقعة

أحلام تنصحها وهيفاء ترفض وحماقي لا يصدق.. أبرز رسائل الفنانين لإليسا بعد قرار الاعتزال

أحلام تنصحها وهيفاء ترفض وحماقي لا يصدق.. أبرز رسائل الفنانين لإليسا بعد قرار الاعتزال

هل انفصل كاظم الساهر عن خطيبته؟

هل انفصل كاظم الساهر عن خطيبته؟

جمهور ديما بياعة يفتح عليها النار بسبب صورها الجريئة مع زوجها

جمهور ديما بياعة يفتح عليها النار بسبب صورها الجريئة مع زوجها

&#34;حبست نفسي في مصحة&#34;.. ريهام سعيد تتحدث عن تجربة الطلاق والسمنة

"حبست نفسي في مصحة".. ريهام سعيد تتحدث عن تجربة الطلاق والسمنة

بعد إنجاب طفلتين منها.. &#34;ذا روك&#34; يتزوج لورين هشيان

بعد إنجاب طفلتين منها.. "ذا روك" يتزوج لورين هشيان

عربي

الأسد يُعلن عن تغييرات عسكرية وسياسية إيجابية في سوريا

الأسد يُعلن عن تغييرات عسكرية وسياسية إيجابية في سوريا

نتنياهو يُقر بمسؤولية بلاده عن قصف العراق قبل أسابيع

نتنياهو يُقر بمسؤولية بلاده عن قصف العراق قبل أسابيع

باراغواي تُصنف (حزب الله) و(حماس) منظمتين &#34;إرهابيتين&#34;

باراغواي تُصنف (حزب الله) و(حماس) منظمتين "إرهابيتين"

ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟

ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟