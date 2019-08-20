داخلية غزة تصدر توضحياً حول معبر رفح البري غداً الأربعاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن العمل على معبر رفح البري، سيكون مخصصاً لعودة الحجاج الفلسطينيين الى قطاع غزة، وذلك ابتداءً من غدٍ الأربعاء، وحتى السبت المقبل.



وأكدت الوزارة في تصريح لها، أنه بناء على ذلك، فإن حركة السفر عبر المعبر للمسافري العاديين ستتوقف، خلال هذه الفترة.



وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم استكمال العمل على المعبر للمسافرين العاديين، بعد الانتهاء من عودة الحجاج، وفق ما سيتم الاعلان عنه.