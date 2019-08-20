(كابينت) يقر خططاً لمهاجمة حماس في قطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال تساحي هنغبي الوزير في الحكومة الاسرائيلية: "الجيش الاسرائيلي جاهز وعلى استعداد لعملية عسكرية في قطاع غزة، إذا لزم الامر"، بحسب ما جاء على اذاعة جيش الاحتلال.



وأضاف هنغبي: "مجلس الوزراء (كابينت)، أقر وواقف على الخطط لمهاجمة حماس في قطاع غزة".



وقد شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قبل أيام عدة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، بزعم ان المقاومة أطلقت صاروخين على مستوطنات غلاف غزة.