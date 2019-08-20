مواطن يستصرخ مؤسسات حقوق الإنسان: لم أر أبنائي منذ 16 عاماً بسبب المنع الأمني
رام الله - دنيا الوطن
استصرخ المواطن أيمن ابراهيم الشاويش (42 عاماً) جميع الجهات المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان بأن تجمعه بأبنائه الذين فارقهم ولم يراهم منذ 17 عاماً.
وقال الشاويش في مناشدته التي وصلت "دنيا الوطن": "أريد نصف ساعة فقط أحتضن بها أولادي، لم أرهم منذ 16 عاماً، منذ أن كانوا في سن السنة من أعمارهم، والآن أصبحوا شباباً وكبروا بدوني".
وناشد الشاويش بالعمل على حل قصته، حيث حاول السفر أكثر من مرة للقائهم، لكنه يُفاجأ بمنع أمني من جهة إسرائيل.
للتواصل/ 0567344445
استصرخ المواطن أيمن ابراهيم الشاويش (42 عاماً) جميع الجهات المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان بأن تجمعه بأبنائه الذين فارقهم ولم يراهم منذ 17 عاماً.
وقال الشاويش في مناشدته التي وصلت "دنيا الوطن": "أريد نصف ساعة فقط أحتضن بها أولادي، لم أرهم منذ 16 عاماً، منذ أن كانوا في سن السنة من أعمارهم، والآن أصبحوا شباباً وكبروا بدوني".
وناشد الشاويش بالعمل على حل قصته، حيث حاول السفر أكثر من مرة للقائهم، لكنه يُفاجأ بمنع أمني من جهة إسرائيل.
للتواصل/ 0567344445
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