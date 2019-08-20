33 من "أبناء دورات الحرس الرئيس" يناشدون الرئيس عباس بإنصافهم







رام الله - دنيا الوطنوجه دورات الحرس الرئيس - عددهم 33 خريجاً ودورة الشهيد كمال ابو قينص ودورة الشهيد رفيق صيام - مناشدة للرئيس عباس يُطالبونه بأنصافهم واعتمادهم ، وجاءت مناشدتهم كما وصل نصها لـ"دنيا الوطن" كالتالي:نتقدم الي سيادتكم بأطيب التحيات ونثمن جهودكم الطيبة في بناء مؤسسات السلطة العتيدة راجيين من سيادتكم التكرم بإنصافنا واعطائنا حقوقنا وتثبيتنا، حيث أننا حصلنا في تاريخ 13/08/2005م علي قرار موقع من سيادتكم باعتمادنا علي قيود الحرس الرئاسي وصدور أمرا إداريا بتايخ 16/2/2006م من قبل التنظيم والإدارة، وأيضا دورة الشهيد كمال ابو قينص التي صدرت لها الأوامر الإدارية بتاريخ 16/5/2006، وخضعت لدورة تدريب مغلقة بموقع قريش حتي تخريجها بتاريخ 15/8/2006 بحضور السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله.وكذالك دوره الشهيد رفيق صيام والتي حصلت على الأمر الإداري من تاريخ 2/1/2007 حتى تخريج الدورة بتاريخ 7/6/2007، حيث تلقينا دورة مغلقة في موقع التدريب التابع للحرس الرئاسي المسمى "قريش"، وبعدها تم فرزنا للعمل ضمن الوحدات المختلفة التابعة للحرس الرئاسي، والجميع يشهد لنا بالالتزام والانضباط في أداء عملنا في تلك الفترة والتزامنا بتوجيهاتكم المختلفة وبعدها حصل الانقلاب الأسود الذي دفعنا ثمنه بالتزامنا بشرعيتكم الموقرة.حيث أننا خلال الفترة السابقة تلقينا رواتب محدودة وهذه الرواتب لا تكفي لسد أدني احتياجاتنا الأسرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها. لذلك كلنا ثقة وأمل بالله عز وجل ثم سيادتكم بإنصافنا واعتمادنا بشكل رسمي ضمن قيود ومرتبات قوي الامن الفلسطينية.ودمتم ذخرا وسندا لفلسطين وعاصمتها القدسأبنائك دورات الحرس الرئيس".