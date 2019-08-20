شؤون فلسطينية

عزام: علينا أن نُصارح شعبنا ونقول "لا تُوجد أُفقٌ قريبة بملف المصالحة"

عزام: علينا أن نُصارح شعبنا ونقول "لا تُوجد أُفقٌ قريبة بملف المصالحة"
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، أن ملف المصالحة الفلسطينية، لا يزال مُتعثرًا في الوقت الراهن، ولا يوجد أية أفق لإنهاء الانقسام في الوقت الحالي.

وقال عزام لـ"دنيا الوطن": "يجب أن نُصارح شعبنا، ونقول إن المصالحة مُتعثرة، ولا نرى أفقًا قريبة لانجاز شيء في هذا الملف"، مضيفًا: "للأسف مرور الوقت يضع مزيدًا من المعاناة على كاهل شعبنا، وأيضًا يضع مزيدًا من التشويش على قضيتنا، ولا نستطيع القول أكثر من ذلك".

وأشار إلى أنه باستمرار يوجد أفكار ومقترحات لإنهاء الانقسام، ولكن لحد اللحظة لا توجد أية نتائج تُذكر، لافتًا إلى أن الجميع في الساحة الفلسطينية يتحمل مسؤولية استمرار هذا الوضع الذي وصفه بـ "المُحزن".

وعن عدم التزام الجانب الإسرائيلي بتفاهمات التهدئة، أكد عزام أن الملف قيد الدراسة والتقييم داخليًا، والفصائل الفلسطينية، في الوقت الجاري، تُجري مشاورات حول هذا الموضوع.

واعتبر عزام، العمليات الفردية التي يُنفذها بعض الشبان في قطاع غزة، شرقي قطاع غزة، أنها تدل على الغضب الذي يعم الشعب الفلسطيني بأسره، ومن يتحمل مسؤولية ذلك الاحتلال الإسرائيلي، الذي عليه أن يدفع ثمن ممارساته بالأراضي الفلسطينية، من حصار وإغلاق للمنافذ.

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