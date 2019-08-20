مريض ينتظر التوجه لمشفى بالضفة الغربية منذ خمسة أشهر يشكو الإهمال

أرشيفية لاعلاقة لها بالموضوع

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رام الله - دنيا الوطن

وصلت رسالة إلى "دنيا الوطن" موقعة باسم عضو قيادة إقليم شمال غزة، "ي .غ .غ فنان تشكيلي" يناشد بها الرئيس عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي كيلة، بالعمل على حل مشكلته.



وجاء نص المناشدة كالتالي:"لدي جلطة بالقدم اليسرى، وجلطة أخرى بالقدم اليمنى، إضافة إلى حصاوي ملتصقة بالكبد على شكل حلزوني، الاخوة بالمحافظات الجنوبية بدائرة العلاج بالخارج قاموا بعمل اللازم لسرعة خروجي من قطاع غزة نظرا ًللحالة المرضية، ولكن دائرة شراء الخدمة برام الله وبعد خمسة أشهر من الانتظار والترقب قامت بتحويلي على مشفى يدعى الهلال الاحمر الفلسطيني- البيرة، واستبشرنا خيراً في انتظار إعطائي موعد ومن ثم التنسيق وخلافه".



وأضاف: "لكن الخبر الصادم بعد شهر من الانتظار لمجرد فقط تحديد موعد ومن إهمال من هذا المستشفى ومن مسؤولين آخرين أن إمكانيات هذا المستشفى لا تسمح باستقبال الحالة المرضية، هل هذا معقول انتظار أشهر فأشهر ثم يأتي الرد الصادم، والسؤال أين المسؤولين بدائرة شراء الخدمة برام الله بعد دراسة ملفي الطبي؟ أين كانوا؟ وكذلك الاخوة بدائرة العلاج بالخارج اين هم ؟ ألهذا الامر وصل التردي والإهمال".



ووجه رسالته قائلاً:"رسالتي لفخامة الرئيس ابو مازن والى دولة الرئيس د محمد اشتية والى د.مي كيلة وزيرة الصحة إصدار التعليمات الحكيمة بسرعة تحويلي إلى مشفى مختص بالضفة الغربية أو الداخل الفلسطيني وسرعة إنجاز هذا الأمر فالملف يتحدث عن الحالة المرضية وانتظار أشهر أدى الى تورم القدمين، وأمور صعبة تتعلق بالتصاق هذه الحصاوي بالكبد على اشكال مختلقة منها حلزونية ... دمتم للوطن".



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