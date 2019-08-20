أيبك: نمو صافي أرباح المساهمين بنسبة 46.4% بالنصف الأول من العام 2019

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رام الله- دنيا الوطن

أعلن السيد طارق العقاد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) عن تحقيق مجموعة أيبك صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 10.2 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2019 بنمو بلغت نسبته 26.7% مقارنة مع النصف الأول من العام 2018، مشيراً إلى أن حصة مساهمي أيبك من هذه الأرباح بلغت 8.3 مليون دولار أمريكي بارتفاع نسبته 46.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما نمت الإيرادات بنسبة 12.8% على أساس سنوي، حيث بلغت 391.4 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2019.



رفع رأس المال المدفوع لأيبك ليصبح 87.5 مليون دولار أمريكي



وأضاف العقاد، أن أيبك قامت برفع رأس المال المدفوع؛ ليصبح 87.5 مليون دولار، وذلك عبر توزيع أسهم مجانية على مساهميها عددها 5.5 مليون سهم بنسبة 6.7% من القيمة الإسمية للسهم، كما قامت أيبك بتوزيع أرباح نقدية بلغت 5 مليون دولار بنسبة 6.1% من القيمة الإسمية للسهم، وبذلك بلغت مجمل توزيعات الأرباح ما قيمته 10.5 مليون دولار أي بنسبة 12.8%.



حول أيبك



وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC)، تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، كما أن أيبك هي أحد المساهمين المؤسسين لشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وتمتلك أسهماً في بنك فلسطين وشركة فلسطين للطاقة، وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، وشركة دار التمويل الإسلامي، وشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (Optimiza).