مُسلح يحتجز رهائن على جسر في البرازيل

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الثلاثاء 20 آب/ أغسطس، أن مسلحاً احتجز مجموعة من الرهائن على جسر في البرازيل.



وقال راديو (باند نيوز) البرازيلي: "إن مسلحاً يعتقد أنه ضابط شرطة عسكري، يأخذ رهائن على جسر في البرازيل".



وأوضحت الإذاعة البرازيلية، أن الحادث وقع على جسر ريو نيتيروي، الذي يربط مدينتي ريو دي جانيرو ونيتيروي.



وأشارت إلى أن المسلح، استولى على حافلة على الجسر، واتخذ من كانوا على متنها رهائن.



وأشارت إلى أنه لم ترد حتى الآن تفاصيل فورية، حول عدد الأشخاصن الذين على متن الحافلة، ​ولكن هدد الرجل الملثم بإشعال الحافلة، حال اقتربت الشرطة منه، كما أطلق النار على شخصين تقريباً.



وأحاط نحو 50 رجل أمن من الشرطة البرازيلية والشرطة العسكرية بالحافلة، وفرضوا طوقاً أمنياً على الجسر.



كما أن دوافع الرجل الملثم ليست واضحة حتى الآن، حول عملية احتجاز الرهائن حتى الآن، وعرف الملثم نفسه على أنه "ضابط شرطة عسكري"، وأطلق في وقت لاحق سراح 4 أشخاص.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفيدرالية، شيلا سينا: "لا نعرف حتى الآن دافعه الحقيقي".