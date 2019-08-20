دولي

مُسلح يحتجز رهائن على جسر في البرازيل

مُسلح يحتجز رهائن على جسر في البرازيل
رام الله - دنيا الوطن
كشفت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الثلاثاء 20 آب/ أغسطس، أن مسلحاً احتجز مجموعة من الرهائن على جسر في البرازيل.

وقال راديو (باند نيوز) البرازيلي: "إن مسلحاً يعتقد أنه ضابط شرطة عسكري، يأخذ رهائن على جسر في البرازيل".

وأوضحت الإذاعة البرازيلية، أن الحادث وقع على جسر ريو نيتيروي، الذي يربط مدينتي ريو دي جانيرو ونيتيروي.

وأشارت إلى أن المسلح، استولى على حافلة على الجسر، واتخذ من كانوا على متنها رهائن.

وأشارت إلى أنه لم ترد حتى الآن تفاصيل فورية، حول عدد الأشخاصن الذين على متن الحافلة، ​ولكن هدد الرجل الملثم بإشعال الحافلة، حال اقتربت الشرطة منه، كما أطلق النار على شخصين تقريباً.

وأحاط نحو 50 رجل أمن من الشرطة البرازيلية والشرطة العسكرية بالحافلة، وفرضوا طوقاً أمنياً على الجسر.

كما أن دوافع الرجل الملثم ليست واضحة حتى الآن، حول عملية احتجاز الرهائن حتى الآن، وعرف الملثم نفسه على أنه "ضابط شرطة عسكري"، وأطلق في وقت لاحق سراح 4 أشخاص.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفيدرالية، شيلا سينا: "لا نعرف حتى الآن دافعه الحقيقي".

أخبار ذات صلة

اليونان: الناقلة الإيرانية لم تطلب الرسو في موانئنا

اليونان: الناقلة الإيرانية لم تطلب الرسو في موانئنا

مصرع 13 سائحاً صينياً بحادث سير في لاوس

مصرع 13 سائحاً صينياً بحادث سير في لاوس

وزيرة الدفاع الألمانية: تنظيم الدولة مازال موجوداً

وزيرة الدفاع الألمانية: تنظيم الدولة مازال موجوداً

مطالبات لفتح تحقيق ضد &#34;شاكيد&#34; وتخوفات من تحول إسرائيل لجمهورية الموز

مطالبات لفتح تحقيق ضد "شاكيد" وتخوفات من تحول إسرائيل لجمهورية الموز

شاهد: حابسةً دموعها.. رشيدة طليب تكشف سبب تراجعها عن زيارة جدتها؟

شاهد: حابسةً دموعها.. رشيدة طليب تكشف سبب تراجعها عن زيارة جدتها؟

تطوير طائرة نقل عسكرية روسية جديدة

تطوير طائرة نقل عسكرية روسية جديدة

تشاد تُعلن حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم بسبب تدهور الوضع الأمني

تشاد تُعلن حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم بسبب تدهور الوضع الأمني

مقتل 10 عسكريين في هجوم لمسلحين شمالي بوركينا فاسو

مقتل 10 عسكريين في هجوم لمسلحين شمالي بوركينا فاسو

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

مواطن يستصرخ مؤسسات حقوق الإنسان: لم أر أبنائي منذ 16 عاماً بسبب المنع الأمني

مواطن يستصرخ مؤسسات حقوق الإنسان: لم أر أبنائي منذ 16 عاماً بسبب المنع الأمني

فقدت والدها ونظرها.. هنادي من نابلس تُوجه رسالة للرئيس عباس

فقدت والدها ونظرها.. هنادي من نابلس تُوجه رسالة للرئيس عباس

مريض ينتظر التوجه لمشفى بالضفة الغربية منذ خمسة أشهر يشكو الإهمال

مريض ينتظر التوجه لمشفى بالضفة الغربية منذ خمسة أشهر يشكو الإهمال

الوطني الفلسطيني: حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية مسؤولية عربية وإسلامية

الوطني الفلسطيني: حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية مسؤولية عربية وإسلامية

أيبك: نمو صافي أرباح المساهمين بنسبة 46.4% بالنصف الأول من العام 2019

أيبك: نمو صافي أرباح المساهمين بنسبة 46.4% بالنصف الأول من العام 2019

مركز التعليم المستمر بجامعة بيرزيت يُطلق برنامجه التدريبي المتخصص&#34;خريجون نحو الاقتصاد الرقمي&#34;

مركز التعليم المستمر بجامعة بيرزيت يُطلق برنامجه التدريبي المتخصص"خريجون نحو الاقتصاد الرقمي"

احتجاز جثمان الطفل أبو رومي جريمة تُضاف لجريمة إعدامه الميداني

احتجاز جثمان الطفل أبو رومي جريمة تُضاف لجريمة إعدامه الميداني

إخطارات هدم بالجملة في العيساوية بالقدس المحتلة

إخطارات هدم بالجملة في العيساوية بالقدس المحتلة

منوعات

للمرة الأولى.. هيفاء وهبي تكشف عن حقيقة مرضها بنفسها

للمرة الأولى.. هيفاء وهبي تكشف عن حقيقة مرضها بنفسها

شاهد: حلا الترك تتلقى قبلة على المسرح ورد فعلها يشعل المواقع

شاهد: حلا الترك تتلقى قبلة على المسرح ورد فعلها يشعل المواقع

شاهد: فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني على الطريق السريع

شاهد: فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني على الطريق السريع

شاهد: إعلامية عربية تتعرض لمضايقة من شباب بالشارع وتهاجم وتتوعد.. ما قصة الأعراض؟

شاهد: إعلامية عربية تتعرض لمضايقة من شباب بالشارع وتهاجم وتتوعد.. ما قصة الأعراض؟

شاهد: إبنة هيفاء وهبي تستعرض منزل والدها الضخم وتصميمه المميز.. ومفاجأة غير متوقعة

شاهد: إبنة هيفاء وهبي تستعرض منزل والدها الضخم وتصميمه المميز.. ومفاجأة غير متوقعة

أحلام تنصحها وهيفاء ترفض وحماقي لا يصدق.. أبرز رسائل الفنانين لإليسا بعد قرار الاعتزال

أحلام تنصحها وهيفاء ترفض وحماقي لا يصدق.. أبرز رسائل الفنانين لإليسا بعد قرار الاعتزال

هل انفصل كاظم الساهر عن خطيبته؟

هل انفصل كاظم الساهر عن خطيبته؟

جمهور ديما بياعة يفتح عليها النار بسبب صورها الجريئة مع زوجها

جمهور ديما بياعة يفتح عليها النار بسبب صورها الجريئة مع زوجها

&#34;حبست نفسي في مصحة&#34;.. ريهام سعيد تتحدث عن تجربة الطلاق والسمنة

"حبست نفسي في مصحة".. ريهام سعيد تتحدث عن تجربة الطلاق والسمنة

بعد إنجاب طفلتين منها.. &#34;ذا روك&#34; يتزوج لورين هشيان

بعد إنجاب طفلتين منها.. "ذا روك" يتزوج لورين هشيان

عربي

الأسد يُعلن عن تغييرات عسكرية وسياسية إيجابية في سوريا

الأسد يُعلن عن تغييرات عسكرية وسياسية إيجابية في سوريا

نتنياهو يُقر بمسؤولية بلاده عن قصف العراق قبل أسابيع

نتنياهو يُقر بمسؤولية بلاده عن قصف العراق قبل أسابيع

باراغواي تُصنف (حزب الله) و(حماس) منظمتين &#34;إرهابيتين&#34;

باراغواي تُصنف (حزب الله) و(حماس) منظمتين "إرهابيتين"

ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟

ما الذي أضحك عمر البشير خلال جلسة محاكمته الأولى؟