ناصر: لن نقبل ابتزاز قيادة المنظمة المالي وقلنا للمساومين اذهبوا بأموالكم للجحيم

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، مسؤول إقليم غزة، صالح ناصر: إن الجبهة لن تقبل ابتزاز القيادة الفلسطينية المالي مقابل المواقف السياسية.





وأضاف ناصر، خلال برنامج (استيديو الوطن): "قلنا للمساومين إذهبوا بأموالكم إلى الجحيم"، مشدداً على أن الإرادة السياسية تغيب عن تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.







وشدد ناصر، على ضرورة إيجاد مقاربات جديدة للمصالحة الفلسطينية، بعيداً عن الثنائية، وأن المطلوب التمييز بين بندقية المقاومة، وبندقية الأمن الداخلي.





وتابع: "على اللجنة التنفيذية تطبيق ما صدر عن المجلس المركزي، قبل انعقاده في الدورة المقبلة، والديمقراطية تشارك في كافة الاجتماعات الخاصة بمنظمة التحرير، ولم تقاطع للحظة واحدة".





واستطرد: "الجبهة الديمقراطية لم تخرج من منظمة التحرير الفلسطينية، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".





وأشار ناصر، إلى أن مسيرات العودة شكل من أشكال النضال الجماهيري ضد الاحتلال، متابعاً: "نناضل من أجل تهدئة مقابل تهدئة، ولا نناضل من أجل قضايا تخفيفية".





وأكمل: "حركتا فتح وحماس تتحملان مسؤولية استمرار الانقسام، خاصة مع عدم وجود الإرادة السياسية والتدخلات الإقليمية وأصحاب المصالح، سبب بعدم تنفيذ المصالحة".





ونوه ناصر، إلى أن وقف المخصصات المالية للجبهة الديمقراطية من قبل منظمة التحرير ليس له علاقة بالأزمة المالية؛ إنما بالمواقف السياسية، ونرفض سياسية الابتزاز المالي، وهي تدخل في إطار عدم احترام المؤسسات الوطنية.





وتابع: "نطالب بتشكيل إدارة مستقلة للصندوق القومي، كي لا يكون تحت مزاج أحد، وهناك مستحقات لفصيل رئيسي في منظمة التحرير، وليست مخصصات".